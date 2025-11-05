Roma, Cristante: "Gasperini è il solito, carico e diretto. Ranieri continua a fare un grande lavoro"

Giornata di interviste in casa Roma. Oltre a Lorenzo Pellegrini, anche Bryan Cristante ha concesso un'intervista a un quotidiano. A Il Tempo infatti il centrocampista ha spiegato che i giallorossi non hanno avvertito a Milano la pressione di poter andare in testa da soli. L'italiano ha approvato l'inizio di stagione: "È ottimo, abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Ci siamo adattati abbastanza velocemente alle richieste del mister e siamo in crescita".

Cristante ha già avuto Gasperini in carriera, lo conosce bene e ammette che ha sempre avuto dei concetti chiari e che la sua esperienza gli permette di gestire il gruppo e far rendere ognuno al massimo: "È il solito, carico e con la sua idea di gioco forte, diretto, arriva dritto al punto e ti fa capire cosa vuole, come interpretare le sue idee e semplifica il lavoro a tutti".

Il classe '95 è tornato pure sull'epilogo della scorsa stagione, nella quale è stato fondamentale Claudio Ranieri, che ha restituito tanta serenità all'ambiente, tirando fuori il valore dei giocatori e la conoscenza di loro stessi: "Siamo tornati sui livelli che ci aspettavamo. Ha fatto e continua a fare un grande lavoro, viene a Trigoria, si fa vedere. Sa sempre dire la parola giusta al momento giusto".