Roma, Cristante: "Con la Juventus scontro diretto per la Champions, è una bella chance"
TUTTO mercato WEB
Bryan Cristante, centrocampista della Roma, a pochi minuti dal big match contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo carichi. Sappiamo che è ancora lunga, che è difficile, ma sappiamo che la Juventus è la nostra diretta concorrente. E' uno scontro diretto per le posizioni in cui vogliamo finire noi e sappiamo che oggi abbiamo una bella chance".
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile