Roma, Cristante: "Con la Juventus scontro diretto per la Champions, è una bella chance"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, a pochi minuti dal big match contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo carichi. Sappiamo che è ancora lunga, che è difficile, ma sappiamo che la Juventus è la nostra diretta concorrente. E' uno scontro diretto per le posizioni in cui vogliamo finire noi e sappiamo che oggi abbiamo una bella chance".