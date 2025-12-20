Roma, Cristante: "Scontro diretto con la Juve, qualche giornata no ci può stare"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intervistato da Sky Sport prima del big match contro la Juventus: "Penso che in una stagione così lunga può capitare qualche giornata no. L'importante è ripartire subito. La Juve non è partita benissimo, ma lotta per le prime posizioni: è uno scontro diretto importante, oggi sarebbe una grande vittoria".