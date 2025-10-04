Roma, Dybala verso la convocazione per Firenze. Primi passi per il rinnovo

Paulo Dybala torna a far sorridere la Roma. Dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata nel primo tempo contro il Torino, la Joya è rientrata parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, segnando un passo fondamentale verso il pieno recupero. Un segnale incoraggiante per Gian Piero Gasperini, che nella rifinitura odierna in vista di Fiorentina-Roma potrà contare ancora sul talento argentino, intenzionato a bruciare le tappe per tornare nella migliore condizione il prima possibile.

Salvo imprevisti, Dybala sarà convocato per la sfida dello Stadio Artemio Franchi. Difficile immaginarlo titolare, troppo rischioso dopo lo stop muscolare, ma la sua presenza a gara in corso è uno scenario tutt’altro che remoto. Un ingresso con il risultato in bilico potrebbe rappresentare un’arma decisiva per i giallorossi, che conoscono bene il peso specifico della qualità della Joya. Molto più plausibile, invece, un rientro dal primo minuto contro l’Inter, dopo la sosta di campionato che gli permetterà di ritrovare la piena condizione.

Non solo il campo, però. In questi giorni si sono registrati movimenti significativi anche sul fronte rinnovo. L’entourage dell’attaccante e la dirigenza romanista hanno avviato i primi contatti per prolungare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. La volontà comune è quella di proseguire insieme, ma con nuovi termini: l’attuale ingaggio da circa sei milioni netti a stagione rappresenta un impegno importante per il club, perciò l’intesa potrebbe arrivare sulla base di un prolungamento contrattuale con ingaggio spalmato. Questa sarebbe sicuramente una soluzione gradita a entrambe le parti: la Roma blinderebbe la sua stella e Dybala potrebbe legare ancora più a lungo il proprio futuro alla Capitale.