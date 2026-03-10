Roma, è fatta per il nuovo main sponsor Eurobet.live: ecco quanti soldi porterà nella capitale

La Roma è pronta a incassare oltre 35 milioni di euro dal suo nuovo main sponsor. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale una settimana fa è arrivata la fumata bianca tanto attesa con Eurobet.live. L'annuncio ufficiale - spiega il quotidiano - è previsto nei prossimi giorni, ma la strada è ormai tracciata: intesa per tre anni e quattro mesi, ossia fino al cuore del nuovo ciclo commerciale giallorosso, da 12-16 milioni a stagione (bonus inclusi).

Il marchio Eurobet.live comparirà sulle maglie già in questa parte finale di stagione e, soprattutto, accompagnerà la Roma nell'anno del suo centenario, ovvero il 2027. Il debutto è già fissato per la trasferta di Como di domenica 15 marzo, data che sancirà la fine del periodo senza sponsor principale stabile sulla parte frontale della maglia capitolina.

Venerdì ci sarà poi la presentazione ufficiale, con un evento che coinvolgerà anche la squadra di mister Gasperini.