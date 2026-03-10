Serie A, la Flop 11 della 238ª giornata. Inter ko nel derby, due nerazzurri presenti

Questa la Flop 11 della 28ª giornata di Serie A. Diversi 4.5 in pagella, questo il 3-4-3 scelto dalla redazione:

Emil Audero - (Cremonese) 4.5

Odion Kossounou - (Atalanta) 4.5

Martin Vitik - (Bologna) 4.5

Francesco Coppola - (Pisa) 4.5

Luis Henrique - (Inter) 5

Lorenzo Pellegrini - (Roma) 5

Henrikh Mkhitaryan - (Inter) 5

Valentino Lazaro - (Torino) 5

Jens Odgaard - (Bologna) 5

Rafiu Durosinmi - (Pisa) 5

Jack Harrison - (Fiorentina) 5

SERIE A - 28ª GIORNATA



Napoli - Torino 2-1

7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei

Cagliari - Como 1-2

14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha

Atalanta - Udinese 2-2

40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis

Juventus - Pisa 4-0

54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga

Lecce - Cremonese 2-1

22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli

Bologna - Hellas Verona 1-2

49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie

Fiorentina - Parma 0-0

Genoa - Roma 2-1

52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha

Milan - Inter 1-0

35' Estupinan

Lazio - Sassuolo 2-1

2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 60

3. Napoli 56

4. Como 51

5. Roma 51

6. Juventus 50

7. Atalanta 46

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 30

14. Cagliari 30

15. Torino 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

PROSSIMO TURNO

Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)

Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)

Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)