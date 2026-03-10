Bierhoff crede nel suo connazionale Fullkrug: "Milan, sono convinto che segnerà e farà comodo"

Nel corso dell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Oliver Bierhoff ha parlato anche del suo connazionale Fullkrug: "I gol di Pulisic e Leao vedrete che arriveranno, ma sono convinto che segnerà anche il mio connazionale Füllkrug che è un bravo ragazzo e che può far comodo con le sue caratteristiche".

In merito agli altri singoli calciatori del Diavolo, Bierhoff ha avuto poi parole di stima per Modric: "Rimanga per il bene del Milan e del calcio italiano: un altro Modric in giro non c'è") e Rabiot ("Impressionante: una mezzala che ha tecnica, fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi", le sue dichiarazioni.

Infine, una battuta sulla possibile rimonta scudetto del Milan: "Se ci credo? Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po' troppo, ma ha resistito, segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l'Inter, là dietro c'è organizzazione e voglia di soffrire".