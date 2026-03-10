Oggi Atalanta-Bayern, Stanisic: "Mi aspetto una partita uguale alla finale di Europa League"
Josip Stanisic, difensore del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro l'Atalanta, valida per gli ottavi di finale della competizione europea, ricordando anche il ko per 3-0 dei tempi in cui giocava al Bayer Leverkusen: "Mi aspetto una partita uguale alla finale di Europa League. Sappiamo che fin dall'inizio la Dea andrà a mille e che anche i tifosi faranno la stessa cosa con la propria squadra. Sarà una partita con tanti duelli anche tosti, dovremo essere bravi a riuscire a fare il nostro gioco a prescindere dall'avversario".
Stanisic ha poi spiegato quali saranno le insidie della partita, provando ad anticipare il piano di gioco scelto da Raffaele Palladino: "L'Atalanta cercherà di non lasciarci il tempo di giocare e noi dovremo fare come sempre: andare al massimo e giocare come sappiamo".
