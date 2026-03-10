La foto che fa impazzire i tifosi della Juve: Allegri e Mandzukic insieme, è subito nostalgia

Non c’è stato soltanto Juventus-Pisa, nei giorni italiani di Mario Mandzukic. L’ex attaccante croato, che nel weekend ha seguito la gara tra bianconeri e toscani, ne ha approfittato per rivedere poi vecchi amici. Uno su tutti.

A raccontare gli incontri milanesi è lo stesso Mandzukic, rimasto nel cuore dei tifosi della Juventus come pochi altri giocatori nel recente passato. Il croato ha infatti documentato l’abbraccio con Massimiliano Allegri, oggi tecnico del Milan: Allegri con maglione nero, Mario con camicia bianca, Thunderstruck degli AC/DC di sottofondo ed è subito Allianz Stadium.

Insieme ad Allegri, Mandzukic ha ritrovato un altro compagno di tante partite, ma in questo caso non alla Juventus. I due si sono infatti incontrati anche con Luka Modric, che oggi al Milan è guidato da Max, con cui sembra scattato un feeling decisamente speciale.