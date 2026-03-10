Corsa Champions, chi la spunta? Di Canio: "Juventus avvantaggiata psicologicamente"

Mancano dieci partite al termine del campionato 2025/26 e, ad oggi, nessuno può dire con certezza quali saranno le squadre che rappresenteranno la Serie A nella prossima Champions League. Se per Inter e Milan il più sembra fatto, con il Napoli che vanta un più 5 rassicurante dal quinto posto, per la quarta squadra è ancora tutto in gioco. Como e Roma sono a quota 51, la Juventus segue a 50, più staccata l'Atalanta, a 46.

Dagli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha detto la sua in merito a questo rush finale indicando quali squadre vede davanti alle altre. "La Juve è avvantaggiata per il discorso psicologico dopo essere passata in una settimana da un potenziale -7 all'attuale -1 dal quarto posto" - ha fatto notare Di Canio - ", perché ha solo il campionato ed è una squadra seria, al netto delle difficoltà riscontrate. Le partite che serviranno le vincerà con quell'impeto", assicura.

Sulle rivali dei bianconeri ha poi aggiunto: "Per il Como l'unico dubbio non è per il ritorno di Coppa Italia e l'eventuale finale, ma per la testa, perché i giocatori non sono abituati. La Roma ha due partite di Coppa in mezzo e mancano giocatori importanti con Soulé e Dybala, questo complica".