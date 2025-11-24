Roma, El Shaarawy felice per il primo posto: "Ci godiamo questo momento e andiamo avanti"

Dopo il match vinto a Cremona contro la squadra di Davide Nicola, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai canali ufficiali del club: "È stata una partita affrontata nella maniera corretta, nella maniera giusta, con grande intensità, ed è quello che si è visto anche in tutte queste partite. Grande voglia di lottare su ogni pallone, voglia di vincere, molto bene in fase realizzativa. Quindi siamo contenti di essere primi adesso: ci godiamo questo momento e andiamo avanti.

Primi con l’entusiasmo giusto, molto con i piedi per terra e un po’ anche quest’anno in più.

"Siamo assolutamente entusiasti, ma umili, consapevoli che comunque manca ancora tanto, tanto tempo. Però l’atteggiamento deve essere quello di rimanere lassù, cercando di vincere ogni partita, perché secondo me questa squadra ha ancora margini di crescita. Quindi bisogna continuare su questa linea".