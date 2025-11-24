Inter-Milan, Calvarese sull'arbitraggio di Sozza: "Netto il pestone di Pavlovic su Thuram"

Secondo derby di Milano per Simone Sozza. Il fischietto lombardo infatti ha diretto la sfida di ieri sera fra l'Inter e il Milan culminata con il successo per 1-0 della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete di Pulisic. Nel corso del suo fondo sull'edizione odierna di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese ha analizzato la prestazione del direttore di gara dove ha notato "solo qualche piccola imprecisione".

L’arbitro di Seregno ha infatti deciso fin dalle prime battute di adottare "un’elevata soglia tecnica (in totale i falli saranno appena sedici, molto al di sotto della media) e disciplinare". Dopo pochi minuti Sozza infatti decide di non estrarre il giallo per Lautaro, il quale era andato a contatto su Gabbia con il gomito ma ha mantenuto lo stesso metro per l'intervento di Pavlovic su Thuram mentre è corretta l'ammonizione per Leao.

"Nel secondo tempo - si legge - il calcio di rigore concesso dopo On field review. Fa bene il Var a richiamare l’arbitro Sozza al monitor perché è netto il pestone di Pavlovic ai danni di Thuram dopo il cross. Corretto anche il provvedimento disciplinare nei confronti del difensore serbo". "L’unico giallo - ha concluso - per i nerazzurri è a carico di Calhanoglu, che protesta dopo la mancata concessione di un calcio d’angolo che sembrava esserci".