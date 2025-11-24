Alesami spiega Italia-Norvegia: "Noi ossessionati dalla prestazione, voi solo dal risultato"

"Ci tornerò per iniziare il mio percorso da allenatore" A Haitam Aleesami manca l'italia. L'ex difensore del Palermo, ora in forza al Bodo/Glimt, sarà il prossimo avversario della Juventus domani sera in Champions League. Il calciatore norvegese ha inoltre commentato, nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, il successo della sua Nazionale sull'Italia per 4-1 e il passaggio ai Mondiali da prima nel girone con la Nazionale di Gennaro Gattuso che invece dovrà passare per i playoff:

"Nel primo tempo di San Siro l’Italia ha giocato molto bene - ha analizzato - è difficile capire le differenze che non riguardano esclusivamente il campo. Sono i giocatori che fanno la differenza: noi abbiamo un killer d’area come Haaland, ma anche gente come Nusa e Bobb. In Italia ci sono pochissimi giocatori capaci di saltare l’uomo. A Oslo vi è mancata intensità, si vedeva la stanchezza degli azzurri. E poi c’era il caso Acerbi, anche qui se n’è parlato".

Aleesami ha inoltre enunciato una differenza fra gli azzurri e la Norvegia che avrebbe: "Noi siamo ossessionati dalla prestazione - ha concluso -. Pensiamo solo al modo di vincere, alla strategia, a migliorare ogni giorno le performance. Voi pensate solo al risultato, non vi schiodate da questo".