Marocchi: "Bologna, Italiano è l'arma in più. L'obiettivo da fissare è l’Europa League"

Vola il Bologna. Con il successo di sabato contro l'Udinese, la formazione rossoblù si è stabilita nei quartieri alti della classifica andando ad insidiare compagini come Inter, Napoli, Milan e Roma. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giancarlo Marocchi ha dichiarato:

"Comprare giocatori forti non sempre ti porta i dividendi. E’ acquistare i giocatori giusti che. cambia le cose. E quando hai un allenatore come Italiano carico a molla ogni giorno, ogni minuto, che sa iniettare calcio, beh, le cose funzionano. Lui non ha sbagliato una stagione da quando allena. E trova la via d’uscita in breve tempo. L’anno scorso dopo 5-6 gare, quest’anno dopo 4-5: la strada giusta la trova sempre".

Su quali potrebbero essere gli obiettivi, se campionato o Europa, l'ex rossoblù non ha dubbi: "Poco tempo fa avrei detto che la Champions sarebbe stata storia solo per Napoli, Inter , Milan e Juve. Poi sono arrivate la Roma e il Bologna a scompaginare tutto. Scudetto? Potrebbe essere una distrazione troppo grande...L’obiettivo da fissare è l’Europa League: lì deve fare strada. Giovedì sarò al Dall’Ara: in casa ormai è una festa, sembra di essere al cinema…E sa cosa mi inorgoglisce? Vedere che i ragazzi di oggi sognano a guardare il Bologna".