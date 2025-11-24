Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi

Il Milan vince il derby con cinismo, compattezza e un contropiede micidiale finalizzato da Christian Pulisic: Inter battuta 1-0 al Meazza. I rossoneri soffrono nei momenti di pressione nerazzurra, resistendo ai due legni colpiti da Acerbi e Lautaro Martinez nel primo tempo, e trovano la giocata decisiva nella ripresa. La partita resta equilibrata, con l’Inter brillante nel possesso e nel palleggio, ma imprecisa sotto porta e incapace di concretizzare il rigore conquistato da Calhanoglu, ben parato da Maignan (voto 8,5 nelle pagelle di TMW).

Il gol decisivo arriva al 55’: Saelemaekers scatta in campo aperto, Sommer respinge e Pulisic ribadisce in rete. Il Milan controlla, gestisce la partita e resiste agli assalti finali dei nerazzurri, vanificando l’ultima occasione di Bonny. Una vittoria che premia strategia, freddezza e i lampi dei singoli, con il portiere e il numero 10 rossonero protagonisti assoluti della serata. Insieme, ovviamente, all'ormai celebre corto muso allegriano.

L'analisi di mister Massimiliano Allegri

"È una bella vittoria, è stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d'ora eravamo un po' bloccati poi la squadra ha giocato meglio. Bisognava rifinire meglio e mettere di più in moto Saelemaekers e Pulisic. Nel secondo tempo una volta segnato era normale che l'Inter venisse ad attaccarci, ma ci siamo difesi in modo ordinato. Abbiamo avuto anche delle occasioni in contropiede nelle quali Leao è venuto un po' meno ma la squadra ha fatto una bella partita difendendo discretamente bene. Aver vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia, ci sono campionati nei quali perdi punto con le piccole: alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Bisogna migliorare tanto nella pressione offensiva e nella condizione fisiche perché in queste settimane ci siamo allenati bene. Sui calci di rigore abbiamo Filippi, che è molto bravo nel preparare i nostri portieri".