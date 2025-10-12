Ferguson: "In Italia allenamenti più intensi, quando c'è un giorno libero è una festa"

La Serie A, un tempo di gran lunga il campionato più bello e difficile del mondo, è stata scalzata ormai da anni dalla Premier League per quanto riguarda questo ruolo. Due competizioni messe spesso a confronto, tra similitudini e differenze chiare indipendentemente dal livello e dal periodo storico.

Di questo argomento ha parlato Evan Ferguson, attaccante della Roma con un recente passato tra Brighton e West Ham, in un'intervista a RTÉ Sport: "L'allenamento è molto diverso rispetto all'Inghilterra ed è molto più intenso. I giorni di riposo sono molto rari e quando ce n'è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall'Inghilterra, dove è più "avanti e indietro, avanti e indietro". Ma è un buon cambiamento".