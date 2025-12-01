Trapani, Antonini: "Abbiamo ampi margini di miglioramento. Complimenti a Volume"

Dopo l'1-1 conquistato contro il Monopoli da parte del suo Trapani, Valerio Antonini, presidente del club siciliano, ha preso la parola attraverso il proprio account X:

"Complimenti ai ragazzi per la buona partita. Certo questo rigorino che ci hanno dato contro lascia amaro in bocca, ma va accettato. Ero convinto che avremmo vinto.

Ad ogni modo sino alla fine abbiamo cercato di portarla a casa con 6 calci d’angolo consecutivi. Peccato, ma importante che si abbia continuità di risultati. Abbiamo perso solamente 3 partite e la squadra ha ampi margini di miglioramento ancora. Speriamo recuperare ora i tantissimi infortunati per Salerno (Fischnaller, Di Noia, Negro, Nicoli, Stramaccioni, Kirwan) perché sono troppi tutti insieme. Complimenti a Podrini, Motoc e Marcolini, i giovani che mi sono andato a scegliere questa estate , che sono tutti di grandi prospettive e potenziali investimenti per il futuro. Oramai in pianta stabile titolari con eccellenti risultati sul campo. Il futuro è dei giovani e con gli obblighi del Salary Cup introdotto dalla FIGC, dovremo obbligatoriamente aggiungerne altri nella rosa della prima squadra.

Complimenti a Luigi Volume (responsabile dell'area tecnica, ndr), in pochi giorni ha compiuto un lavoro straordinario reso necessario dai disastri che si erano creati da luglio 2024 ad oggi. Bravo, pieno di voglia di fare, preparato e aziendalista come dovrebbe essere chiunque lavori per una società sportiva. Idee chiarissime, i giocatori lo seguono e ha ricreato un clima di entusiasmo ed unione nella squadra. il miglior acquisto dell’anno".