Garbo: "Milan-Lazio, decisione giusta di Collu tramite un percorso sbagliato"
Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nell'intervento odierno a TMW Radio.
A chi dedica un pensiero dopo il weekend di campionato?
"Lo dedico al Como, che non è più una sorpresa ma una realtà. È la miglior difesa del campionato a pari merito con la Roma. L'unico neo è che è una realtà completamente straniera, dalla proprietà agli interpreti in campo".
Che idea si è fatto sul caso arbitrale in Milan-Lazio?
"Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato alla decisione giusta tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio. Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".
E sui dubbi legati all'intervento di Beukema su Koné in occasione del gol di Neres?
"Si poteva fischiare il fallo, ma in questo caso l'arbitro era messo benissimo, ha valutato e non doveva essere richiamato al monitor".
Che messaggio dà il Napoli con la vittoria dell'Olimpico?
"Il Napoli è uscito alla grande dal momento piu complicato della stagione, vincendo tre partite consecutive grazie al cinismo. Nello specifico credo siano stati determinanti i due giorni di riposo in più rispetto alla Roma, che infatti è apparsa molto più spenta. i giallorossi hanno avuto praticamente un giorno solo per preparare la gara, inoltre dopo aver giocato una partita ostica in Europa League".
