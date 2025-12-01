Trapani risponde alla Curva: "Mai smesso di crederci, già pagata la scadenza del 16 dicembre"

Nota ufficiale del Trapani a seguito di uno striscione esposto ieri dai tifosi siciliani al 'Provinciale' durante il match contro il Monopoli. Ecco il testo:

"La società FC Trapani1905, alla luce dell’interrogativo posto dai propri tifosi attraverso l’esposizione di uno striscione durante la partita disputata ieri contro il Monopoli allo Stadio Provinciale, intende chiarire che non è mai stato messo in discussione l’amore, il sostegno e la vicinanza della Curva Nord ai propri giocatori, alla società ed ai propri colori. Il loro attaccamento è sempre stato da stimolo a far meglio dentro e fuori dal campo. Oggi la squadra è impegnata a rincorrere un sogno e per questo la speranza del club è quella di vedere le tribune piene perché il calore e la spinta del nostro pubblico può essere determinante come accaduto in passato. Addolora vedere la gradinata o la tribuna centrale semi vuota.

Per sgombrare il campo da voci, insinuazioni e chiacchiere inutili – molto spesso false e pretestuose – la migliore risposta possibile all’interrogativo posto in essere dalla curva è aver già iniziato l’iter inerente il pagamento di tutti gli oneri della prossima scadenza federale fissata per il 16 dicembre. Inoltre, nelle ultime ore è stato depositato al Tar il ricorso inerente gli 8 punti di penalizzazione inflitti, in estate, dalla Figc a dimostrazione che il Presidente Valerio Antonini e la società non hanno mai “smesso di crederci” !"