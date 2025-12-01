Spalletti va avanti con Koopmeiners difensore. L'olandese cambia le priorità della Juventus per gennaio

Il campo lo sta raccontando in modo chiaro: Teun Koopmeiners, nelle idee di Luciano Spalletti, è oramai un difensore. Il braccetto sinistro, per essere precisi. E sebbene la potenza di fuoco dell'ex Atalanta sia stata drasticamente ridotta, il rendimento è stato fin qui più che accettabile. Un'inversione di trend, rispetto a quanto visto lo scorso anno e nelle prime uscite di questa stagione.

L'olandese è stato schierato nei tre di difesa con Cremonese, Torino, Fiorentina e Cagliari in campionato, partite a cui si aggiungono quelle in Champions League con Sporting CP e Bodo/Glimt. "In questo nuovo ruolo posso aiutare anche in fase di palleggio. Mi sento bene e sto provando a dare il massimo", ha spiegato il diretto interessato a margine della sfida vinta contro il Cagliari.

Se l'esperimento, che oramai non è più tale, dovesse andare avanti anche nei prossimi mesi, ecco che la Juventus avrebbe di fatto sistemato la questione difesa, con radiomercato che fino a poche settimane fa immaginava un possibile intervento a gennaio in questo senso. Ora la priorità assoluta è il centrocampo: con l'arretramento di Koopmeiners, posta la possibilità di avanzarlo all'occorrenza, la Juventus conta un giocatore in meno in un reparto già di per sé abbastanza risicato. E senza grandi possibilità di cambiamenti a livello tattico. Ecco perché oggi, con ancora tutto il mese di dicembre da giocare, la prima necessità sembra essere quella di un innesto in mezzo, per dare a Luciano Spalletti varianti tecniche e tattiche. I nomi circolati in questo senso sono tanti, da Xhaka a Hojbjerg, da Bernabé a Hjulmand. Profili valutati attentamente dalla dirigenza, in attesa di capire se e come avrà intenzione di muoversi la Juventus a gennaio.