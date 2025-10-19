Roma, Bailey: "Contento di essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra"

Sul finale della gara persa dalla Roma contro l’inter e decisa da Bonny, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini si è giocato sul finale anche la carta Leon Bailey, al debutto stagionale con la maglia dei capitolini dopo lo stop subito al primo allenamento disputato a Trigoria che lo ha tenuto fuori in questo inizio di campionato.

Il giamaicano si è presentato davanti ai microfoni ufficiali del club a fine partita per analizzare la sconfitta e commentare la prima presenza fatta con la Roma: “Ovviamente non posso essere felice, perché il risultato non è stato a nostro favore, ma posso dire di essere contento per essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra”.

Sul suo stato di salute: “Non è stato un inizio fortunato per me, ma ora sono rientrato dall’infortunio e spero di potermi inserire in questa squadra e aiutarla a progredire nella giusta direzione, come so che questi calciatori sono in grado di fare. Il cammino è ancora lungo, dobbiamo restare positivi: la prossima partita arriverà presto. Dobbiamo concentrarci su quella e dimenticare questa partita il prima possibile, perché dobbiamo solo guardare avanti".