Roma, Gasperini: "Sono soddisfatto. Dybala? Il gol ha cambiato tutto"

Al termine del match tra Roma e Inter, vinto dai nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei giallorossi, Gian Piero Gasperini.

È soddisfatto della prestazione?

"Siamo tutti convinti della prestazione che abbiamo fatto. Usciamo da questa partita con qualcosa in più. Possiamo fare bene quest'anno. Oggi è stato dimostrato. A differenza delle altre volte è una sconfitta che ci servirà".

Il commento sul gol subito.

"Non ci siamo mai comportati così in difesa, non abbiamo mai provato situazioni simili. È stato un episodio, ma il risultato arriva dal fatto che ci è mancata la precisione nel tiro".

La scelta di Dybala falso 9.

"Scelta data dalla condizione, si è allenato bene. Il gol preso dall'inizio ha cambiato il modo di fare la partita. Sia lui che Soulè, che Pellegrini hanno fatto bene".

L'ingresso di Bailey.

"È un giocatore con caratteristiche diverse, ci tornerà utile. Va inserito gradualmente, non ha ancora fatto una partitella di allenamento insieme a noi".