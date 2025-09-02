Roma, Gasperini deluso. Tutti i nodi del mercato sono rimasti irrisolti

Gian Pierio Gasperini era stato chiaro: "Dipende tutto dall'attacco" disse parlando del rendimento della Roma, ma il mercato non l'ha aiutato come si sarebbe aspettato. Da inizio agosto, la Roma ha acquistato solamente Leon Bailey, l’attaccante infortunatosi al primo allenamento. In totale, sono stati otto i volti nuovi. Non tutti, però, hanno già oggi caratteristiche e pedigree per far compiere alla squadra un salto di qualità.

Nonostante gli sforzi, nel reparto offensivo una Roma che nel 2024- 25 aveva segnato 28 gol in meno dell’Atalanta è rimasta quella che aveva cominciato il raduno a Trigoria L’allenatore, contattando gli obiettivi e incassando la stima di tutti loro, ha cercato di far valere il fascino dei suoi successi. Certe “partite” le ha giocate in prima persona, forse temendo che le difficoltà sul mercato poi potessero diventare armi puntate sul proprio lavoro quando i risultati faticheranno ad arrivare.

Da questa sessione il tecnico esce dunque amareggiato, ma anche consapevole di trovarsi in un ambiente che lo stima e alla guida di un gruppo sano. Resta un nodo da sciogliere: il rapporto con il ds Massara, dopo questo finale senza fuochi d’artifi cio, inevitabilmente avrà registrato qualche crepa, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.