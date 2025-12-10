Live TMW Roma, Gasperini: "Ferguson ha avuto tante occasioni: deve dare di più"

Archiviata la delusione in campionato contro il Cagliari, per la Roma è tempo di tornare a concentrarsi sull’Europa League: domani alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Celtic per la sesta giornata della League Phase. Alle 18.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l’apposita sala del Celtic Park al fianco di un calciatore. Diretta testuale a TMW.

Dybala come sta per domani?

"Una settimana in più fa bene, ha superato l'influenza. Non c'è tanto altro: Dybala ha avuto un'influenza e poi l'ha superata, è tanto che si allena. Tutti possono giocare".

La Roma è tornata a creare poco?

"Non siamo mai stati tanto prolifici, ma a sprazzi abbiamo fatto bene. Nelle ultime due partite siamo stati meno capaci di creare azioni; questo non è mai un problema dei singoli ma di squadra: dobbiamo far meglio".

La Roma è stanca?

"Dipende di che stanchezza si parla: fisica no. Le partite sono state meno efficaci, ma faccio fatica a capire che tipo di stanchezza sia, dato che giochiamo ogni 4 giorni e il tempo per il recupero c'è; forse è nervosa, dovuta ad altre situazioni. La squadra però corre fino alla fine".

Cosa manca a Ferguson? Da qui a gennaio può migliorare? Gli darà più spazio?

"Non ci sono antipatie, ma contano le prestazioni: ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano: per esempio, Hermoso è una colonna anche nello spogliatoio, per quello che esprime in campo. Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti".

Ha sfidato i Rangers, ora il Celtic. Che ne pensa?

"Un'ottima squadra, ho visto l'ultima gara: giocare qui non è mai facile, lo stadio trasuda storia. Mi auguro che sia una bella partita, tra due squadre che vogliono fare punti pesanti".

A che punto siamo con la soluzione finale in attacco?

"Abbiamo avuto defezioni, anche lunghe. Alla fine hanno giocato in tanti: Baldanzi ha fatto spesso bene, ma anche gli altri in maniera alterna. Non è un problema dei singoli, ma va generalizzato alla squadra. Siamo rimasti all'assist di Mancini per Celik: dobbiamo ripartire da lì".

Anche il Celtic gioca con la difesa a tre con il nuovo allenatore: quali sono i vantaggi?

"Sono stati bravi, i gol sono stati casuali: hanno interpretato bene la gara. Ormai i moduli sono acquisiti e la differenza la fanno i dettagli. Prima era solo l'Atalanta a giocare a tre, ora in Europa sono un po' di più a giocarci. Vediamo domani, mi piacciono: hanno fatto una gara offensiva, mi hanno fatto un'ottima impressione".

Novità su Ndicka ed El Aynaoui? Li farà giocare domani?

"Non abbiamo certezze, speriamo di averle domani: lunedì è vicino, si sta parlando. In linea di massima giocherà Celik, che non ci sarà col Como, e vorrei dare spazio a Pisilli. Poi dovremo stare attenti: domani sarà una gara vera. El Aynaoui, vediamo se si sta trascinando ancora il problema al ginocchio; Ndicka può giocare ogni giorno".

