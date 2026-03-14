Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 29° turno
Tre punti vitali per il Torino di D'Aversa, quelli ottenuti contro il Parma nella prima gara della ventinovesima giornata. Adesso la classifica sorride ai granata, che sono a +9 sulla Cremonese terzultima, in attesa di tutte le altre partite che si giocheranno nel weekend e lunedì sera.
La classifica di Serie A aggiornata.
Inter 67 punti (28 partite giocate)
Milan 60 (28)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (28)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (28)
Lazio 37 (28)
Udinese 36 (28)
Parma 34 (29)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (28)
Genoa 30 (28)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Hellas Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
Queste invece tutte le probabili formazioni della ventinovesima giornata di Serie A.
INTER-ATALANTA - Sabato 14 marzo, ore 15.00
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
NAPOLI-LECCE - Sabato 14 marzo, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
UDINESE-JUVENTUS - Sabato 14 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic ; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
HELLAS VERONA-GENOA - Domenica 15 marzo, ore 12.30
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
---------------------------
PISA-CAGLIARI - Domenica 15 marzo, ore 15.00
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
---------------------------
SASSUOLO-BOLOGNA - Domenica 15 marzo, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Grosso.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
---------------------------
COMO-ROMA - Domenica 15 marzo, ore 18.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Kone, Wesley; Pellegrini, Cristante; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
LAZIO-MILAN - Domenica 15 marzo, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Gioia.
---------------------------
CREMONESE-FIORENTINA - Lunedì 16 marzo, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.