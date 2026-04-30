Roma, Gasperini guarda a Firenze: nel mirino Gosens, Fortini, Dodo e Gudmundsson

La Roma guarda a Firenze per rinforzare la rosa di mister Gasperini. Lo scrive FirenzeViola.it, secondo il quale ci sono almeno quattro giocatori della Fiorentina nel mirino dei giallorossi per la prossima estate. Nell'iconico 3-4-2-1 di Gasp si incastrerebbero per esempio alla perfezione i due laterali viola Robin Gosens e Niccolò Fortini. Il tedesco, pilastro della sua Atalanta, era già stato accostato alla Roma un anno fa, per poi decidere però di restare a Firenze.

Discorso diverso per Fortini, che è stato realmente molto vicino sia in estate che soprattutto in inverno a passare alla Roma. A causa di un madornale errore commesso dall'area tecnica precedente - che si era "dimenticata" di rinnovare il contratto del classe 2006 (che scadrà nel giugno 2027) - il club giallorosso, forte anche del cambio di agente del terzino, si era interessato in modo concreto al giocatore che tuttavia, alla fine, ha preferito restare al Viola Park anche in questo caso per una questione affettiva. La sensazione tuttavia è che, al di là dei rapporti d'amicizia che intercorrono da anni tra la famiglia Fortini e Paratici (il padre di Niccolò e il ds hanno giocato a lungo assieme), l'asse Firenze-Roma per il terzino potrebbe tornare caldo molto presto.

Ci sono poi altri due profili che, più di recente, sono stati avvicinati alla Roma, ovvero quelli di Dodo e Albert Gudmundsson: il brasiliano, sul quale non si registrano sostanziali passi in avanti per il rinnovo del suo contratto, è visto da Gasperini - al pari di Gosens e Fortini - come un elemento ideale per coprire la corsia destra della Roma e non è escluso che, in caso di stop definitivo alle trattive sul prolungamento, anche in questo caso la pista possa diventare bollente in estate. Discorso diverso per Gudmundsson, che a gennaio poteva rappresentare un'occasione per la Roma, magari nell'ambito di uno scambio di giocatori con la Fiorentina (si era parlato di un arrivo a Firenze di Tommaso Baldanzi). Ad oggi, però, la sensazione è che l'islandese - se se ne andrà - prediligerà destinazioni estere.