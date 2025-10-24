Roma, Gasperini: "Incassiamo questa sconfitta e riflettiamo un po'. C'è voglia di reagire"
Una sconfitta casalinga che brucia per la Roma. I giallorossi sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Viktoria Plzen nel turno di Europa League. Al termine della gara dell'Olimpico il tecnico Gian Piero Gasperini ha analizzato ai microfoni dei canali ufficiali del club questa partita: "Non buona, no, così così, non va bene - riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it -. Abbiamo fatto gol su rigore, altrimenti non avremmo segnato nemmeno questa sera. Poi, abbiamo voglia di reagire, certo. Niente, dobbiamo riflettere un po’, adesso incassiamo questa sconfitta e riflettiamo un po’".
Cosa ha detto ai ragazzi, come si esce da questo momento?
"No, no, beh, adesso è fresca la partita, quindi non c’è niente da aggiungere. Dopo ci penseremo domani".
