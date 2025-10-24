Bianchi: "Napoli, non bisogna fare drammi dopo il ko in Champions. A Lucca serve tranquillità"

Mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven non è facile. Ma è un dovere per il Napoli se vuole riprendere immediatamente il cammino in campionato. Lo sa bene Antonio Conte che deve affrontare un momento difficile con due sconfitte consecutive fra campionato e Champions League. Il percorso non è semplice visto che il prossimo match metterà di fronte agli azzurri l'Inter. Ripartire dunque l'imperativo, ma come? Si è espresso sulla questione nel corso del suo intervento per Radio Kiss Kiss Napoli Ottavio Bianchi:

"Dopo una batosta del genere, la partita di campionato è già preparata sotto il profilo psicologico, poi si limerà anche quello tecnico tattico - ha dichiarato l'ex tecnico della formazione partenopea come riporta TuttoNapoli.net -. Contro il PSV sono andati tutti in difficoltà, ma credo che affrontare subito una squadra come l’Inter, in una partita così importante, facilita il lavoro dell’allenatore.

Non bisogna fare drammi, in Champions League è stata una battuta d’arresto e nel corso di una stagione ci può stare. A Lucca serve tranquillità e bisogna dargliela, Napoli ormai è una grande piazza e - ha concluso Bianchi - una grande società, per quello che posso dire e pensare io è di non fare un dramma per ogni sconfitta".