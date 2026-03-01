Juventus, l'attacco piange. Malen ha già segnato quanto David e Openda da inizio stagione

C'è una corsa al quarto posto Champions ancora aperta, ci sono i tre gol subiti dalla Roma, c'è il pareggio in extremis di Gatti. E poi ci sono gli attaccanti, anche se in questo caso i colori a cui ci riferiamo sono giallorossi. Del resto, nel tabellino di Roma-Juventus 3-3, di attaccanti di ruolo a segno tra i bianconeri non se ne vedono. Ancora una volta.

Attaccante cercasi

Contro il Galatasary nel playoff di Champions i gol (anche se inutili ai fini della qualificazione) sono arrivati con la firma di Locatelli, Gatti e McKennie. Stasera, all'Olimpico, il tabellino recita Conceicao, Boga e ancora Gatti. Insomma, torna ancora una volta d'attualità il tema attacco, che per la Juventus (con Spalletti ma non solo) è un vero e proprio macigno.

Malen come l'attacco della Juventus

Così, in attesa di un ritorno di Vlahovic (imminente, pare), viene automatico un paragone con chi stasera giocava nell'altra metà del campo. E qui sono dolori, come si dice in questi casi. Donyell Malen, autore del momentaneo 3-1 della Roma, ha così raggiunto 6 gol in sette presenze con maglia giallorossa, in poco più di un mese dal suo arrivo in Italia. Esattamente le stesse reti realizzate in Serie A dalle due punte centrali a disposizione di Spalletti: David (5) e Openda (1). Che però di mesi ne hanno avuti assai di più. E molto del ritardo in classifica della Juventus dipende anche da questo.