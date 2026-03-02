Malen dopo il 3-3 in Roma-Juventus: "Frustrato e deluso. Grazie per il supporto stasera"
TUTTO mercato WEB
"Frustrato e deluso. Grazie per il supporto stasera". Donyell Malen ha commentato così il pirotecnico 3-3 di ieri sera tra Roma e Juventus. Dopo essere andata sul 3-1 proprio grazie a una rete dell'attaccante olandese, la Roma si è fatta rimontare due reti dai bianconeri, l'ultima in pieno recupero, e ha buttato così al vento due punti preziosissimi per la corsa Champions.
La pagella di Malen di TMW
Malen 7 - Sempre minaccioso negli ultimi metri, una sorta di piranha dell'area di rigore. Nel primo tempo Perin gli nega la gioia dell'ennesimo gol del suo inizio da sballo di avventura giallorossa, mentre nel secondo è l'olandese a vincere il duello siglando il gol che sembrava aver chiuso i giochi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
4 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"