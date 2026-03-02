Malen dopo il 3-3 in Roma-Juventus: "Frustrato e deluso. Grazie per il supporto stasera"

"Frustrato e deluso. Grazie per il supporto stasera". Donyell Malen ha commentato così il pirotecnico 3-3 di ieri sera tra Roma e Juventus. Dopo essere andata sul 3-1 proprio grazie a una rete dell'attaccante olandese, la Roma si è fatta rimontare due reti dai bianconeri, l'ultima in pieno recupero, e ha buttato così al vento due punti preziosissimi per la corsa Champions.

La pagella di Malen di TMW

Malen 7 - Sempre minaccioso negli ultimi metri, una sorta di piranha dell'area di rigore. Nel primo tempo Perin gli nega la gioia dell'ennesimo gol del suo inizio da sballo di avventura giallorossa, mentre nel secondo è l'olandese a vincere il duello siglando il gol che sembrava aver chiuso i giochi.