Roma, ieri incontro Friedkin-Gasperini-Massara: via libera ad un nuovo acquisto in attacco

Dan Friedkin non ha ancora assistito a una partita della Roma in questa stagione, ma ieri pomeriggio ha osservato con attenzione una parte dell'allenamento della squadra al Fulvio Bernardini, che ha ripreso i lavori dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini. Il patron giallorosso ha fatto tappa al centro sportivo per una serie di incontri con i vari reparti del club, a partire naturalmente da quello sportivo, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

La serie di incontri è stata inaugurata da quello con Gasperini e il direttore sportivo Massara. Non che le parti non si fossero aggiornate recentemente: i contatti tra società e proprietà sono quasi quotidiani, così come tra il presidente e l’allenatore, a cui sono stati rigirati i complimenti per il lavoro di questi primi mesi in giallorosso.

Nonostante ciò, permane una non completa soddisfazione del tecnico per le mosse conseguite sul mercato estivo. Per farla breve, il mancato arrivo del famoso esterno offensivo ha messo in difficoltà il lavoro di Gasperini sul reparto avanzato. Pochi gol dai centravanti e dalla trequarti; l’unico fin qui ad aver segnato con un po’ di regolarità è stato Soulé: tre gol e un assist. Per questo motivo, Friedkin ha dato il suo via libera a Massara per inserire un rinforzo in attacco, al fine di completare il reparto e migliorare la qualità della fase offensiva.