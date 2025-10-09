L'effetto Gasperini alla Roma, Il Messaggero titola con Friedkin: "Ottime sensazioni"

Una visita d'eccezione. Nella giornata di ieri infatti a Trigoria, nel centro sportivo dei giallorossi, il presidente della Roma Dan Friedkin ha fatto capolino per assistere alla seduta di allenamento condotta da Gian Piero Gasperini con i giocatori rimasti dopo le chiamate delle nazionali per gli impegni in programma in questa finestra di ottobre dedicata. "Elogio di Gasp: ottime sensazioni", il titolo prescelto da Il Messaggero, in taglio alto oggi.

A margine dell'Assemblea dell'ECA che si è svolta ieri a Roma, il numero uno del club capitolino non ha perso tempo per tessere le lodi del nuovo comandante: "Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra. Il lavoro del tecnico (Gian Piero Gasperini, ndr) è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".