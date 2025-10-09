Roma, Friedkin torna nella Capitale: elogi a Gasperini e summit a Trigoria

Ritorno a Roma per Dan Friedkin, che in queste ore è di nuovo nella Capitale. Il presidente giallorosso è arrivato in città per impegni istituzionali, ma non ha perso l’occasione per riavvicinarsi al gruppo squadra e alla dirigenza, mostrando ancora una volta la propria presenza e il proprio coinvolgimento nel progetto Roma.

Il motivo principale del suo arrivo è legato alla prima giornata di lavori della nuova European Football Clubs (EFC), erede dell’ECA, che riunisce le società calcistiche a livello europeo. Friedkin, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell’associazione sin dal 2021, ha preso parte ai lavori inaugurali insieme ai rappresentanti dei club più importanti del continente. A margine dell’incontro, il patron giallorosso è tornato a parlare ai cronisti presenti per la prima volta dopo la vittoria della Conference League a Tirana, esprimendo grande fiducia verso il nuovo corso tecnico della Roma, sottolineando come la società sia perfettamente allineata alla filosofia di lavoro di Gian Piero Gasperini, di cui ha apprezzato la serietà, la dedizione e la visione.

Nel pomeriggio, Friedkin si è poi recato al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, dove ha assistito all’allenamento della squadra. Un ulteriore segnale di vicinanza alla squadra per il patron statunitense, che si è fatto immortalare in compagnia di Gasperini e Stephan El Shaarawy. Nel corso della giornata, poi, il presidente ha incontrato anche il direttore sportivo Frederic Massara, lo stesso Gian Piero Gasperini e gli altri dirigenti per un summit sul progetto tecnico e sulle prospettive future del club giallorosso.