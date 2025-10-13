Inter, l'ex preparatore atletico risponde a Dimarco: "Inzaghi non lo toglieva sempre al 60'"

Fabio Ripert, preparatore atletico dell'Al Hilal ed ex Inter, ha risposto alle parole di Dimarco, che aveva spiegato come Simone Inzaghi lo togliesse sempre al 60'. A Tuttosport infatti ha dichiarato: "Non penso volesse criticare il mister, Federico è un ragazzo intelligente". L'uomo dello staff dell'ex tecnico nerazzurro ha spiegato che le scelte venivano prese per tutelarlo e averlo più fresco nei match successivi.

I ragionamenti vanno fatti su 60 partite stagionali e non solo su quelle di inizio stagione: "Quando affronti gare come quelle di Champions League o i big match in campionato il dispiego cognitivo e mentale è massimale. Ci sta che decida di farti giocare un'oretta e toglierti, nel 3-5-2 i quinti consumano davvero tantissimo". Ci sono poi dei dati che vengono citati da Ripert che supportano la sua tesi, ovvero che all'inizio Dimarco giocò 4 delle prime 7 sfide per intero.

Il preparatore atletico sottolinea che, nel calcio di oggi, la percentuale di infortunio si alza più giochi e quindi il corpo deve recuperare: "Non puoi pretendere che vada avanti all'infinito senza risentirne". Infine un passaggio sull'Al Hilal: "La squadra è molto forte, più di quanto si possa pensare. Dal punto di vista fisico, non tecnico, se portiamo domani i nostri in Serie A, possiamo competere con tutti. Lotteremmo per entrare in Champions".