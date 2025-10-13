Il Verona in prestito: Ghilardi non ha ancora esordito. Cisse segna a Catanzaro

Tante operazioni in prestito in entrata, ma pure in uscita per il nuovo Hellas Verona che oltre alla partenza di Ghilardi in direzione Roma ha salutato tanti altri giovani da far crescere in categorie inferiori, con un asse privilegiato con la Reggiana che ha accolto ben 3 giocatori scaligeri.

CHARLYS (Reggiana)

Il centrocampista brasiliano sta piano piano iniziando a trovare continuità d'impiego, nel suo prestito alla Reggiana, come dimostrano le ultime due sfide giocate da titolare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

DAILON LIVRAMENTO (Casa Pia)

L'attaccante di origine capoverdiana, dopo una sfida giocata in Coppa Italia con l'Hellas in estate, è volato in Portogallo dove fino a questo momento ha messo insieme 4 presenze su 4 partite, pur senza trovare ancora la via del gol.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

MATHIS LAMBOURDE (Reggiana)

Un altro dei giocatori passati dal Verona alla Reggiana, fino a questo momento il centrocampista non ha trovato particolare spazio, pur mettendo a referto un assist nel suo debutto contro il Catanzaro.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 1

ELAYIS TAVSAN (Reggiana)

Anche l'attaccante olandese è passato alla Reggiana e il suo impatto è stato certamente il migliore fra tutti i calciatori arrivati dall'Hellas. Fino a questo momento sono 8 le presenze considerando anche la Coppa Italia, con 2 gol e 1 assist all'attivo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 2

Assist: 1

STEFAN MITROVIC (Excelsior Rotterdam)

Dopo il prestito al Leuven dello scorso anno, il centrocampista serbo è volato in Olanda dove fin qui ha messo insieme 4 presenze totali.

Stato trasferimento: prestito

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

ALPHADJO CISSE (Catanzaro)

Il promettente classe 2006 è passato al Catanzaro dove è rapidamente diventato un punto di riferimento, come dimostrano le 7 presenze in campionato condite da 3 reti totali.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 3

Assist: 0

DANIELE GHILARDI (Roma)

Non ha ancora esordito con la nuova maglia della Roma, il difensore Ghilardi. Il classe 2003 è comunque coinvolto nel progetto di Gasperini, col tecnico ex Atalanta che presto potrebbe farlo debuttare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto da 8 milioni che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0