Bologna, per Sulemana l'infortunio è alle spalle. Caccia alla prima convocazione

Arrivato a Bologna nel corso dell'ultima sessione di calciomercato dall'Atalanta, Ibrahim Sulemana è ancora riuscito a scendere in campo con la sua nuova maglia. A frenare il centrocampista classe 2003 è stato un infortunio che, oggi, pare risolto.

Per questo motivo, a poche ore dalla ripresa degli allenamenti della formazione di Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Cagliari, il ghanese inizierà il suo lavoro in gruppo con l'obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, di portare a casa la sua prima convocazione in rossoblù.

Sfruttando, magari, anche il fatto che alcuni dei compagni di reparto saranno di rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Lewis Ferguson sta rientrando prima dagli impegni della Scozia per la squalifica che lo costringerà a saltare la gara contro la Bielorussia, mentre Nikola Moro e Remo Freuler devono ancora tornare a Casteldebole.

Attesi, invece, domani in città Skorupski e Vitik, mentre mercoledì sarà il turno degli azzurri Cambiaghi e Orsolini, oltre a Holm. Gli ultimi saranno Heggem e Lucumi.