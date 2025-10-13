Roma, Celik con Gasperini si è rilanciato. E ora Massara pensa al rinnovo
Complice il rilancio sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, la situazione contrattuale di Zeki Celik con la Roma sembra destinata a risolversi in maniera positiva.
Per il difensore turco, arrivato nell'estate del 2022 dal Lille per 7 milioni, scrive il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla Capitale, il ds giallorosso Ricky Massara avrebbe, infatti, iniziato a valutare il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno prossimo.
Un prolungamento, quello del numero 19, che risulterebbe anche poco oneroso per le casse del club in quanto usufruirebbe ancora dei benefici del Decreto Crescita. Attualmente il 28enne percepisce circa 1.7 milioni netti più bonus (fino a un massimo di 2 milioni).
Celik (classe 1997) nella sua esperienza capitolina ha messo, finora, a referto 113 presenze e un 1 gol. In precedenza per lui, oltre a quella con il Lille avventure anche con Istanbulspor e Bursa Nilufer. Con la Nazionale turca, invece, sono 56 i gettoni con anche tre reti all'attivo.
