Il Genoa in prestito: i giovani crescono in B. Vogliacco e Matturro ancora non incidono

Anche in casa Genoa sono tanti i giocatori usciti la scorsa estate in prestito, alcuni per opportunità di mercato e altri per fare esperienza e poi tornare più pronti in rossoblù.

FRANZ STOLZ (Rapid Bucarest)

Seconda avventura in prestito consecutiva al Rapid Bucarest, per il portiere classe 2001. Un trasferimento nato all'interno dell'arrivo di Siegrist in Liguria, col giocatore austriaco che ha fatto il percorso inverso. Ha iniziato il campionato da titolare con 7 partite consecutive, mentre nelle ultime 5 si è accomodato in panchina.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti subite: 6

Clean sheet: 2

GABRIELE CALVANI (Frosinone)

Dopo il prestito al Brescia, altra avventura in Serie B per il difensore classe 2004 che col Frosinone sta trovando spazio da titolare con ottima continuità, crescendo di partita in partita.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

ALESSANDRO DEBENEDETTI (Entella)

Un altro dei giovani prestati dal Genoa si sta guadagnando spazio all'Entella, con l'attaccante che ha partecipato a tutte le partite stagionali fin qui giocate, pur senza trovare la via del gol.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

CHRISTOS PAPADOPOULOS (Atalanta U23)

Il centrocampista greco ha scelto la seconda squadra dell'Atalanta per proseguire la sua carriera, col club orobico che avrà anche l'opportunità di riscattarlo al termine della stagione. Fin qui sono 5 le presenze.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

DAVID ANKEYE (Entella)

Oltre a Debenedetti, un altro attaccante in prestito dal Genoa all'Entella. Il nigeriano classe 2002 fino a questo momento non ha inciso, con nessuna rete nelle 5 presenze col club di Chiavari.

Stato trasferimento: prestito

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

EMIL BOHINEN (Venezia)

L'asse aperto con l'arrivo in Liguria di Ellertsson continua, col centrocampista norvegese sbarcato in Laguna in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Fino a qui 5 presenze complessive, la maggior parte delle quali da subentrante.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto da 1 milione che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

ANDREA VOGLIACCO (PAOK)

Non è ancora riuscito a lasciare il segno nella sua esperienza in Grecia, il difensore ancora di proprietà del Genoa. Arrivato al PAOK in prestito con diritto di riscatto, fin qui ha messo insieme solo 74 minuti nella sfida di Europa League persa col Celta Vigo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

ALAN MATTURRO (Levante)

Fino a questo momento il difensore uruguayano non è riuscito a scendere in campo, nella sua nuova avventura col club di Valencia. Un infortunio alla coscia ne ha condizionato il suo rendimento, col Levante che avrà comunque l'opportunità di riscattarlo a fine anno.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto da 12 milioni

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0