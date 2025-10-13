La Fiorentina in prestito: Beltran ancora a secco. Amatucci cresce alle Canarie

Tanti i giocatori in esubero che quest'estate hanno lasciato la Fiorentina con la formula del prestito, sia con opzione di acquisto per i club acquirenti che senza. Oltre ai giocatori di prima fascia come Sottil e Beltran, ci sono anche giovani come Amatucci e Bianco, volati all'estero per fare esperienza.

OLIVER CHRISTENSEN (Sturm Graz)

In estate la Fiorentina ha scelto di lasciarlo partire in prestito secco, fino al dicembre del 2025, allo Sturm Graz. Subito titolare dal suo arrivo in Austria, ha fin qui giocato 12 partite con 13 gol subiti, mentre in 5 occasioni ha mantenuto la porta inviolata. Suo malgrado protagonista in Europa League, avendo incassato il primo gol stagionale della competizione contro il Midtjylland, direttamente da calcio d'angolo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12

Reti subite: 13

Clean Sheet: 5

ANTONIN BARAK

Dopo i mesi in Turchia, il centrocampista ceco ha scelto la Sampdoria per proseguire la sua carriera. Fino a questo momento sono 5 le presenze con la maglia blucerchiata sulle spalle.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

MATIAS MORENO

Il difensore argentino sta trovando la sua dimensione al Levante. Il club di Valencia ha puntato forte su di lui e piano piano si sta conquistando lo spazio da titolare dopo un avvio di studio. Con lui in campo, il Getafe ha perso una sola volta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e controriscatto a 17

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

RICCARDO SOTTIL

Ha deciso di rimettersi in gioco a Lecce, con un allenatore come Di Francesco che fa degli esterni offensivi i suoi cardini di gioco. Fin qui sono 5 le presenze, al netto di un piccolo problema fisico, con un gol e un assist.

Stato trasferimento: prestito secco oneroso

Presenze: 5

Reti: 1

Assist: 1

LORENZO AMATUCCI

Esperienza importante per il centrocampista classe 2004 che ha scelto di proseguire la carriera al Las Palmas, in seconda divisione spagnola. Fin dal suo arrivo è diventato un titolare, con 7 presenze tutte da titolare nelle 8 partite fin qui giocate.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto a 5,5

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

ALESSANDRO BIANCO

Il centrocampista dopo il Monza ha scelto la Grecia per proseguire la propria carriera, col PAOK Salonicco che lo ha accolto in prestito con diritto di riscatto. Fin qui solo due presenze, una in Europa League e una in Coppa di Grecia, mentre non è ancora arrivato l'esordio in campionato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

MBALA NZOLA

Col crescere della condizione, è aumentato anche il minutaggio in campo col Pisa per l'attaccante angolano, in gol nella sfida persa dai toscani contro il Napoli. Dopo la stagione in Francia senza successi, la nuova occasione in Serie A sembra partita col piede giusto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni

Presenze: 7

Reti: 1

Assist: 0

NICOLAS VALENTINI

L'ex Boca Juniors, dopo gli ottimi primi mesi al Verona, ha scelto ancora l'Hellas per proseguire la propria carriera, con l'argentino che però adesso è tornato al Bentegodi con la possibilità di essere riscattato dagli scaligeri. Un infortunio al bicipite femorale ne ha condizionato l'avvio di stagione, ma ora è rientrato ed è pronto a riprendersi il posto da titolare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni più il 50% sulla futura rivendita

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

LUCAS BELTRAN

Dopo un'estate al centro di dinamiche di mercato, l'attaccante argentino è volato al Valencia con la formula del prestito secco e oneroso, con la Fiorentina che incasserà 1 milione di euro. Titolare solo nell'ultima sfida contro il Girona, l'ex River ha messo insieme 5 presenze dal suo arrivo, senza però gol all'attivo.

Stato trasferimento: prestito secco e oneroso da 1 milione di euro

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0