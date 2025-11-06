Roma, il sorriso in Europa torna in trasferta: il doppio colpo non accadeva dal 2022

La Roma riprende quota in Europa e lo fa lontano dall’Olimpico, dove sembra aver ritrovato certezze e fiducia. Il 2-0 di Glasgow sui Rangers, firmato da Pellegrini e Soulé, vale tre punti pesanti dopo il doppio ko europeo e la battuta d’arresto in campionato contro il Milan. Ok, l’avversario non era irresistibile, ma la squadra di Gian Piero Gasperini ha mostrato solidità e personalità, segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Con il successo di Ibrox, la Roma centra due vittorie consecutive in trasferta nelle competizioni UEFA per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e marzo 2022, quando superò CSKA Sofia e Vitesse in Conference League. Sei punti in classifica e nuovo slancio: i giallorossi tornano in linea con gli obiettivi e sognano di scrivere una pagina importante anche in Europa League.

IL TABELLINO DI RANGERS-ROMA

Rangers (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin (16' st Diomande), Meghoma (1' st Aasgaard); Moore (36' st Curtis), Chermiti (28' st Miovski), Gassama (16' st Danilo). Allenatore: Röhl

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik (28' st Wesley), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (28' st Rensch); Soulé (21' st El Shaarawy), Pellegrini (21' st Koné); Dovbyk (41' st Pisilli). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Krogh

Marcatori: 13' Soulé (R), 36' Pellegrini (R)