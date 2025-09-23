Roma, la rinascita di Pellegrini: niente social, gol nel derby e fiducia da Gasperini

Sembra una favola, invece è la realtà. Dopo essere finito ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini per volere della Roma, che non intende rinnovargli il contratto, Lorenzo Pellegrini ha fatto un ritorno ad effetto. Il centrocampista giallorosso ed ex capitano, infatti, è tornato a giocare dopo 4 mesi e da titolare nel derby capitolino contro la Lazio. Con un gol che ha deciso l'incontro, prendendosi abbracci e cori dei tifosi dalla Curva Sud al termine dell'incontro domenica.

Un lavoro, quello del recupero di Pellegrini, iniziato da Claudio Ranieri - che ne voleva ritrovare il sorriso - e riportato alla luce da Gasperini nel primo grande sbocco cruciale del campionato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico di Grugliasco gli ha tolto ogni responsabilità, ammettendo la possibile cessione in estate e poi lo ha difeso e riportato a lavorare. E già da martedì scorso Gasp aveva deciso di schierarlo in campo dal primo minuto con la Lazio.

L'ex Sassuolo, dopo un'estate problematica, ha smesso di monitorare i social e ha guardato a se stesso. Attorniandosi di persone di fiducia, tra famiglia e amici, per uscire da un momento complicato. E non poteva scegliere modo migliore per tornare alla ribalta con un gol nel derby di Roma. Dipingendo la Capitale di giallorosso.