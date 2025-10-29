Roma, Mancini: "Dobbiamo migliorare il rendimento all'Olimpico"
Nel pre-partita di Roma-Parma è intervenuto il difensore della Roma, Gianluca Mancini.
Mancini si è soffermato sulle sconfitte rimediate tra le mura amiche: "In casa fatichiamo perché le squadre si chiudono, ad oggi questo ci ha portati a faticare di più all'Olimpico. Dobbiamo migliorare".

