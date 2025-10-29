Roma, Mancini: "Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro il Parma: "La cosa più importante è quello che stiamo facendo, cioè pensare a noi e migliorare di partita in partita. Ci sono stati degli inciampi, ma fanno parte di un percorso. Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta da affrontare, contro una buona squadra, e cercheremo di dare il massimo per portare a casa tre punti".

Queste le scelte ufficiali per Roma-Parma, gara della nona giornata di Serie A:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

A disposizione:Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PARMA (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.

Allenatore: Carlos Cuesta.