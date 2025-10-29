Roma, Massara: "Ferguson era partito bene, ma ha bisogno di tempo. Siamo fiduciosi"

Ricky Massara, ds della Roma, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro il Parma, commentando così il ritorno da titolare di Evan Ferguson: "Non dimentichiamo che è un ragazzo giovane, un 2004 che ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Siamo fiduciosi che possa fare un grosso contributo. Era partito bene, poi ha avuto qualche acciacco fisico, è stato fuori e adesso rientra questa sera".

Dovessero continuare ad arrivare buoni risultati, la Roma potrebbe avere grandi ambizioni. In vista del mercato di gennaio, cosa potrebbe servire?

"Intanto, considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è sempre complesso, perché i giocatori che stanno già facendo la differenza nelle loro squadre hanno costi ancora più alti. In un momento come questo, dove dobbiamo confrontarci con le restrizioni del fair play finanziario, non è semplice. Però è anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, e da queste gare cercheremo di trarre indicazioni utili per capire come e se intervenire. Se sarà il caso, la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto".

La proprietà della Roma è quella più restia a comunicare in prima persona. Rispetto alle stagioni scorse, però, quest’estate è stata fatta un’opera orchestrale. Come sta andando? Sono contenti?

“È una proprietà estremamente vicina, ci confrontiamo quotidianamente, tengono tanto alla Roma. Quest’estate è stata presa una strada diversa, si è puntato su un allenatore per costruire un progetto e su giovani che possano crescere. Sappiamo che ci vorrà del tempo, anche per i principi di gioco del mister. Lui sta lavorando bene e anche i risultati lo dimostrano. C’è voglia di dimostrare qualcosa”.

