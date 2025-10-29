Roma, Massara: "Nessuna trattativa per i rinnovi di Dybala e Pellegrini"

Nel pre-partita di Roma-Parma è intervenuto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara: "Partita importante stasera, dobbiamo fornire una prestazione seria perché potremmo avere difficoltà, sarà una partita difficile e dobbiamo tornare a vincere in casa".

Novità sui rinnovi di Dybala e Pellegrini?

"Siamo consapevoli del tema, ma ora siamo concentrati sulle partite. Loro sono sempre sintonizzati con la squadra, ma non è stato intavolata nessuna trattativa".

Ferguson titolare?

"Il mister sa sempre come tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. È un giovanissimo, ha 21 anni e deve adattarsi con pressioni diverse, questa sera può essere la sua occasione".

Wesley utilizzabile anche a sinistra?

"Sapevamo che poteva giocare su tutte e due le fasce, anche lui ha bisogno di tempo di adattamento ed è giovane. Le sue prestazioni sono molto confortanti".