Roma-Parma, le formazioni ufficiali: tocca a Ferguson davanti, occasione per Sorensen
Gasperini rilancia Ferguson, che sarà il punto di riferimento del tridente per la gara interna contro il Parma: l'irlandese la vedrà con la terza difesa della Serie A, ma sarà supportato da Soulè e Dybala, mentre a centrocampo ecco i titolarissimi Cristante e Konè, con Celik e Wesley sulle corsie. In difesa tocca a Hermoso affiancare Mancini e Ndicka, davanti a Svilar. Queste le scelte ufficiali per Roma-Parma, gara della nona giornata di Serie A:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disposizione:Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Nei ducali dieci undicesimi confermati da Cuesta rispetto alla gara contro il Como, con il solo Keita, infortunato, che lascia il posto a Sorensen: Cuesta continua sulla strada tracciata nelle ultime settimane dunque, con Suzuki in porta e la difesa a quattro composta da Delprato, Circati, Valenti e Britschgi, mentre a centrocampo toccherà a Bernabé, Estevez, Ordonez e il danese. Ancora Cutrone e Pellegrino di punta, con l'italiano che vince ancora il ballottaggio con Benedyczak.
PARMA (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Begi, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi.
Allenatore: Carlos Cuesta.
