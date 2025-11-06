TMW Roma, Pellegrini: "Dopo due ko era fondamentale vincere oggi. Gran partita di Dovbyk"

“Era fondamentale vincere oggi, viste le due sconfitte precedenti”. Lorenzo Pellegrini, a segno nel 2-0 della Roma sui Glasgow Rangers, commenta così il successo in terra scozzese: “Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, loro sono una squadra che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà, e invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è da essere contenti fino a mezzanotte, poi pensiamo al campionato”.

L’attacco è riuscito a incidere nonostante gli infortuni.

“Sì, stiamo cercando di migliorarci a livello di reparto, perché poi è quello che può fare la differenza nella comunicazione. Oggi secondo me per esempio Dovbyk ha fatto un’ottima partita, ha fatto dei movimenti che magari un po’ di tempo fa non avrebbe fatto: stiamo cercando di migliorare nel comunicare, nel parlarci e in queste cose”.

Arriva l’Udinese di Zaniolo, che gara sarà?

“Con loro è una partita sempre molto fisica, molto intensa. Noi, più che pensiamo agli avversari dobbiamo lavorare per migliorare le cose che dobbiamo migliorare. E poi andare avanti: se facciamo quello che dobbiamo fare sono sicuro che faremo una grande partita”.