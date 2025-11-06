Assist di Dovbyk, destro chirurgico di Pellegrini: la Roma raddoppia a Glasgow
A meno di dieci minuti dalla fine del primo tempo la Roma raddoppia in casa dei Rangers. Ad Ibrox, dopo Soulé, mette la firma anche Lorenzo Pellegrini, al secondo gol stagionale: il numero 7 giallorosso torna a segnare in Europa a quasi un anno di distanza dall'ultima volta sfruttando l'ottimo lavoro di Dovbyk, che riceve al limite e appoggia proprio a Pellegrini che con un destro chirurgico firma il 2-0 per i capitolini.
