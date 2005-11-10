Roma, chi si rivede: Pellegrini di nuovo disponibile, possibile impiego contro il Como

La Roma ritrova il suo simbolo, in vista di una partita che può dire molto sulla stagione dei giallorossi. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, out da aprile per via di un infortunio e ormai pienamente recuperato. Un giocatore che, seppur ormai privo di fascia da capitano, è ancora pienamente nel progetto, come dimostra il rinnovo dello scorso agosto, è non vede l'ora di tornare ad incidere sul campo.

Ritorno contro il Como

Come riporta il Corriere dello Sport, la prima partita di Pellegrini post infortunio dovrebbe essere quella che apre il tour de forze di ottobre, domenica prossima contro il Como. Il centrocampista potrebbe anche partite titolare, piazzandosi sulla trequarti nel 3-4-1-2 tanto caro a Gasperini e avendo il compito sia di innescare Dybala e Malen che di aiutare il centro campo. L'ex capitano ha circa un'ora nelle gambe: può quindi iniziare il match per poi lasciare spazio nella ripresa a chi è più fresco.