Lewandowski macchina da gol, Adzic trascina il Montenegro: tutti i risultati di Nations League

Non solo il grande pareggio dell'Italia in casa della Francia, tanti risultati sorprendenti nella serata di Nations League. Nel girone dell'Italia, il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia è si è portato al secondo posto in classifica alle spalle della Francia.

Per quanto riguarda la Lega B, la Polonia ha travolto 6-0 la Romania (poker di Lewandowski), rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Dragusin. La Bosnia, nel giorno in cui Edin Dzeko ha dato l'addio alla nazionale, ha pareggiato 1-1 con la Svezia. Netto successo dell'Irlanda del Nord, che ha battuto 3-0 l'Ucraina, mentre l'Ungheria ha battuto di misura la Georgia.

Chiudiamo con la Lega C, con successi esterni di Moldavia e Montenegro rispettivamente contro Kazakista e Lettonia. Cipro si è imposto 2-0 con l'Armenia, mentre Far Oer-Slovacchia è terminata 1-1

UEFA Nations League – League A

Belgio-Turchia 3-0

Francia-Italia 1-1

Classifica Gruppo 1

Francia 7

Belgio 6

Italia 4

Turchia 0

UEFA Nations League – League B

Bosnia-Erzegovina-Svezia 1-1

Polonia-Romania 6-0

Ucraina-Irlanda del Nord 0-3

Ungheria-Georgia 1-0

Classifica Gruppo 2

Irlanda del Nord 7

Ucraina 4

Ungheria 4

Georgia 1

Classifica Gruppo 4

Svezia 7

Bosnia 5

Polonia 4

Romania 0

UEFA Nations League – League C

Kazakistan-Moldavia 1-2

Cipro-Armenia 2-0

Lettonia-Montenegro 1-2

Isole Far Oer-Slovacchia 1-1

Classifica gruppo 2

Montenegro 9

Cipro 4

Armenia 3

Lettonia 1

Classifica gruppo 3

Slovacchia 7

Moldavia 4

Far Oer 3

Kazakistan 1