Lewandowski macchina da gol, Adzic trascina il Montenegro: tutti i risultati di Nations League
Daniel Uccellieri
Non solo il grande pareggio dell'Italia in casa della Francia, tanti risultati sorprendenti nella serata di Nations League. Nel girone dell'Italia, il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia è si è portato al secondo posto in classifica alle spalle della Francia.
Per quanto riguarda la Lega B, la Polonia ha travolto 6-0 la Romania (poker di Lewandowski), rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Dragusin. La Bosnia, nel giorno in cui Edin Dzeko ha dato l'addio alla nazionale, ha pareggiato 1-1 con la Svezia. Netto successo dell'Irlanda del Nord, che ha battuto 3-0 l'Ucraina, mentre l'Ungheria ha battuto di misura la Georgia.
Chiudiamo con la Lega C, con successi esterni di Moldavia e Montenegro rispettivamente contro Kazakista e Lettonia. Cipro si è imposto 2-0 con l'Armenia, mentre Far Oer-Slovacchia è terminata 1-1
UEFA Nations League – League A
Belgio-Turchia 3-0
Francia-Italia 1-1
Classifica Gruppo 1
Francia 7
Belgio 6
Italia 4
Turchia 0
UEFA Nations League – League B
Bosnia-Erzegovina-Svezia 1-1
Polonia-Romania 6-0
Ucraina-Irlanda del Nord 0-3
Ungheria-Georgia 1-0
Classifica Gruppo 2
Irlanda del Nord 7
Ucraina 4
Ungheria 4
Georgia 1
Classifica Gruppo 4
Svezia 7
Bosnia 5
Polonia 4
Romania 0
UEFA Nations League – League C
Kazakistan-Moldavia 1-2
Cipro-Armenia 2-0
Lettonia-Montenegro 1-2
Isole Far Oer-Slovacchia 1-1
Classifica gruppo 2
Montenegro 9
Cipro 4
Armenia 3
Lettonia 1
Classifica gruppo 3
Slovacchia 7
Moldavia 4
Far Oer 3
Kazakistan 1